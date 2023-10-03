Посол: Азербайджан - ворота Израиля для экспорта и импорта грузов в страны Центральной Азии

Азербайджан является воротами Израиля для экспортных и импортных грузов во все страны Центральной Азии.

Азербайджан является воротами Израиля для экспорта и импорта грузов в страны Центральной Азии.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов заявил в интервью израильским СМИ.

Посол отметил, что в страны Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, грузы поступают через Азербайджан.

М. Мамедов также подчеркнул, что Израиль внес значимый вклад в область образования Азербайджана.

"В течение последних 4 лет мы сотрудничали с сетью Ort-Israel над разработкой учебных программ по инженерному делу и инновациям. По этим программам мы подготовили более 200 учителей. В этом учебном году около 150 000 азербайджанских студентов учатся по специальным программам, разработанным нами совместно с Оrt. Делегация преподавателей Ort-Israel также недавно прибыла в Баку для обучения наших учителей естественным наукам.

Кроме того, у нас налажено и сотрудничество между университетами. Несколько недель назад меня пригласили на церемонию вручения дипломов в Холонский технологический институт (HIT), где азербайджанские студенты также получили степень бакалавра в области компьютерных наук. В этом году Еврейский университет также начинает принимать студентов из Азербайджана для изучения биотехнологий",- сказал посол.

Азербайджан и Израиль активно развивают сотрудничество в области туризма, сказал Мамедов, отметив, что только за первые восемь месяцев 2023 года Азербайджан посетили 22 тыс. граждан Израиля.