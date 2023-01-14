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Посол: Азербайджан внесет свой вклад в развитие общего видения мира

Посол: Азербайджан внесет свой вклад в развитие общего видения мира Азербайджан внесет свой вклад в развитие общего видения развивающегося мира и мира в целом.
Внешняя политика
14 января 2023 г. 14:15
Посол: Азербайджан внесет свой вклад в развитие общего видения мира

Азербайджан внесет свой вклад в развитие общего видения развивающегося мира и мира в целом.

Как передает Report со ссылкой на ThePrint, об этом сказал посол Азербайджана в Индии Ашраф Шихалиев, выступая на саммите "Голос глобального Юга".

"Я рад, что саммит "Голос глобального Юга" является первым шагом к обсуждению вопросов глобальной повестки дня. Наш уважаемый министр энергетики участвует в дискуссии по энергетической безопасности, и я рад, что Азербайджан, который в настоящее время председательствует в Движении неприсоединения, внесет свой вклад в развитие общего видения развивающегося мира, мира в целом", - сказал посол.

Помимо этого, посол поздравил Индию с председательством в G-20.

"Тема председательства "Одна Земля, одна семья, одно будущее" показывает роль развивающегося мира в формировании глобальной повестки дня", - отметил он.

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