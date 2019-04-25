Посол: Азербайджан внес свою незаменимую лепту в победу над фашизмом

"Азербайджан наряду с другими республиками внес свою незаменимую лепту в победу над фашизмом".

Как сообщает командированный на мероприятие корреспондент Report, об этом заявил посол Азербайджана В России Полад Бюльбюль оглы на проходящем в Санкт-Петербурге IX Международном форуме победителей "Великая Победа, добытая единством".

"В октябре 1941 года в блокадном Ленинграде в музее Эрмитажа состоялось историческое событие, ставшее знаковым в отношении наших народов и культур. По инициативе тогдашнего директора Эрмитажа, академика Иосифа Орбели был проведен 800-летний юбилей великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви", - заявил П. Бюльбюльоглы.

По его словам, юбилейное заседание состоялось 19 октября 1941 года на фоне бомбежек, эвакуации и наличии ряда проблем. "Но несмотря на это, русская интеллигенция провела подобный культурный творческий вечер, и этим доказала всему миру, что даже во времена кровавой бойни есть место светлому искусству" - подчеркнул азербайджанский дипломат.

Он добавил, что из-за мероприятия с линии фронта на один день были отозваны востоковеды для выступлений на юбилее. "Собрался полный зал в Эрмитаже, и стихи, написанные 800 лет тому назад, звучали, как гимн победы", - сказал П.Бюльбюль оглы.

"Мы не должны забывать, что эта победа, добытая единством. Многочисленными проявлениями доблести в боях, самоотверженным трудом в тылу азербайджанский народ внес весомый вклад в общую победу. На фронтах ВОВ сражался каждый пятый житель Азербайджана. Из 3,4 миллионного населения Азербайджана на фронт ушли 681 тыс. человек, включая более 10 тысяч женщин. К огромному сожалению, более половины из них не вернулись", - сказал он.

По его словам, в Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище есть мемориальная доска с именами 100 азербайджанских бойцов, погибших в боях за Ленинград.

"Азербайджан в годы войны был главным поставщиком нефти и нефтепродуктов. Наши нефтяники производили 80% всего топливо, добываемого на территории СССР. Более 75 млн тонн бакинской нефти было отправлено для военных нужд. Баку, к сожалению, не получил звание города-героя, поскольку формально на его территории не шли бои. Но Баку является городом-героем по сути, поскольку бои за нефть, а точнее, за жизненно важные ресурсы, день и ночь шли именно здесь. Азербайджан дал на фронту столько нефти, сколько было нужно для победы", - добавил посол Азербайджана.

По его словам, 8 самолетов и танков из 10-ти работали на бакинском топливе. И альтернативы этому не было.

"Из личных сбережений азербайджанцев на нужды фронта передали 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн рублей. На фронт было отправлено более 1,6 млн единиц товаров и 125 вагонов теплой одежды. Причем два вагона паюсной икры и 40 тонн сухофруктов бакинские предприятия отправили в Ленинград, а также медикаменты и перевязочные средства", сказал П. Бюльбюль оглы.

Он указал, что на территории Азербайджана было сформировано 87 батальонов, которые прошли от глубин России до Берлина. Свыше 170 тысяч воинов из Азербайджана были награждены боевыми орденами и медалями, а 123 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.

В годы войны на территории страны действовали десятки госпиталей. Азербайджанские врачи вернули в строй более 1,5 млн человек. Часть из них связали свою дальнейшую жизнь с нашей страной.

"Единение народов, сокрушивших нацизм - наше общее достояние, залог нынешних тесных и дружеских отношений", - в свою очередь, выступая на форуме, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он призвал расширить сеть филиалов музеев-блокадников в странах СНГ, отметив, что этот вопросу уже обсуждался на уровне парламентов стран СНГ.

Начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными связями Владимир Чернов подчеркнул, что освобождение блокадного Ленинграда стал особым рубежом в достижении победы: "Все меньше остаётся людей, кто был свидетелем блокады и носителями этой памяти. Но мы помним - о единстве, о тех жертвах, принесенных ради победы, мира и свободы. Мы обязаны быть едиными в попытках защитить этот подвиг".