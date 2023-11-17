Посол: Азербайджан - важный экономический партнер Латвии на Южном Кавказе

Азербайджан является важным экономическим партнером Латвии на Южном Кавказе.
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По его словам, две страны поддерживали дружественные отношении на протяжении многих лет. Торговый оборот между странами за последние два года значительно вырос.
"Латвия, как страна-член НАТО и ЕС продолжает работать над расширением партнерства с Азербайджаном",- сказал он.
Посол также отметил рост числа азербайджанских студентов, обучающихся в Латвии.
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов подчеркнул, что отношения между нашими странами основаны на взаимном доверии, понимании и уважении.
"Во время официального визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Латвию в 2017 году была подписана "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Латвийской Республикой", поднявшая наши отношения на уровень стратегического партнерства",- напомнил он.
По словам Самира Шарифова, взаимные визиты между двумя странами, официальные и рабочие встречи на уровне глав государств имеют большое значение для укрепления отношений.
"Мы верим, что благодаря нашим совместным усилиям азербайджано-латвийская дружба и стратегическое партнерство в ближайшие годы продолжат укрепляться на благо наших стран и народов",- подчеркнул Шарифов.