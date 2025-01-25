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Посол: Азербайджан в 2024 году поставил в Болгарию 2 млрд куб. м. газа

Посол: Азербайджан в 2024 году поставил в Болгарию 2 млрд куб. м. газа 13:55
Внешняя политика
25 января 2025 г. 14:05
Посол: Азербайджан в 2024 году поставил в Болгарию 2 млрд куб. м. газа

Поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию в 2024 году составили 2 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в интервью местному телеканалу NOVA TV.

Он отметил, что после энергетического кризиса в Болгарии Азербайджан начал наращивать поставки "голубого топлива" по запросу этой страны.

"Мы начали с 1 млрд кубометров, затем увеличили объем до 1,2 млрд, потом до 1,5 млрд, а к концу прошлого года достигли 2 млрд кубометров. Это означает, что сейчас мы удовлетворяем значительную часть потребностей Болгарии в природном газе", – отметил Гусейнов.

Посол также рассказал о роли Азербайджана в обеспечении газом стран ЕС: "ЕС видит в нас надежного партнера. В 2022 году был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике между ЕС и Азербайджаном. Изначально через Южный газовый коридор планировалось поставлять 10 млрд кубометров газа в год, однако, учитывая события в Европе, объем поставок был увеличен до 13 млрд кубометров к концу прошлого года. Сейчас мы поставляем газ в 12 европейских стран".

Гусейнов подчеркнул, что Азербайджан рассматривает Болгарию как ключевую страну для транзита газа.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycan ötən il Bolqarıstana 2 milyard kubmetr qaz tədarük edib"

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