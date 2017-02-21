Баку намерен побрататься с городом в Беларуси

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Баку намерен стать городом-побратимом белорусского Бобруйска.

Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, данный вопрос обсуждался в ходе встречи посла Азербайджана в Беларуси Латифа Гандилова с руководством Бобруйска.

"Между нашими странами очень доверительные отношения. Позиции Беларуси и Азербайджана во многом совпадают. Вы одни из тех, кто смог сохранить после развала Союза то, что имели, и подняться на совершенно новый уровень развития", - заявил Л. Гандилов, добавив, что он, как посол, предпримет все усилия для развития отношений и сближения народов обеих стран.

В свою очередь председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов подчеркнул, что у Азербайджана и Беларуси открываются новые возможности.

"Очень важно найти как можно больше точек соприкосновения и разработать конкретные шаги. Завязывание побратимских связей – серьезный этап. У нас большие намерения и планы", – отметил М. Желудов.

Руководство города в ходе встречи предложило азербайджанской стороне принять участие в международном фестивале народного творчества "Венок дружбы", а также в праздновании юбилея Бобруйска.

Стороны также обсудили сотрудничество в перерабатывающей промышленности и машиностроении, а также в сельском хозяйстве.