Посол: Азербайджан стремится к более тесным связям с США после мирного соглашения с Арменией

Внешняя политика
20 августа 2025 г. 16:01
Посол: Азербайджан стремится к более тесным связям с США после мирного соглашения с Арменией

Азербайджан намерен укреплять сотрудничество с США в сфере безопасности и технологий после достигнутых с Арменией договоренностей на вашингтонском трехстороннем саммите 8 августа.

Как передает Report, об этом сказал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим порталу Axios.

По его словам, Азербайджан планирует создать рабочие группы и развивать отношения с США во всех направлениях: экономика, энергетика, оборона, политика, образование, технологии и искусственный интеллект.

"Давайте откроем новую страницу. Будем работать вместе, и не только по линии Армения-Азербайджан, но и в развитии отношений между Азербайджаном и США", - сказал дипломат.

Ибрагим выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за продвижение мирного процесса, подчеркнув, что он на 101% заслуживает Нобелевскую премию мира. "За очень короткий срок - примерно шесть месяцев - ему удалось сделать то, что другим не удавалось более 30 лет", - отметил он.

Отдельно посол подчеркнул роль спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа, посетившего Азербайджан в марте.

"В любых переговорах, особенно в очень сложных мирных переговорах, крайне важно наличие сильной политической воли со стороны могущественного мирового лидера. Именно это мы получили на этот раз", - добавил Ибрагим.

Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan wants deeper US ties after Armenia peace deal
Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycan Ermənistanla sülh sazişindən sonra ABŞ ilə daha sıx əməkdaşlıq etmək niyyətindədir

