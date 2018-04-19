Посол: Азербайджан стал важным партнёром Мексики в регионе

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Послом Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с начальником Государственной Миграционной Службы Фирудином Набиевым.

Как cообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Мексики, на встрече были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества в области миграции.

Мексиканский дипломат отметил важность развития политических и торговых связей между двумя странами, подчеркивая, что в последние годы Азербайджан стал важным партнёром Мексики в регионе. Кроме того, он рассказал о сфере деятельности и структуре Национального Института Миграции Мексики и подчеркнул возможности осуществления различных видов деятельности по сотрудничеству.

В свою очередь, Фирудин Набиев подчеркнул, что Государственная Миграционная Служба гарантирует безопасное, упорядоченное и регулярное передвижение мигрантов. Он также подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с Национальным Институтом Миграции Мексики.