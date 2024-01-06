Посол: Азербайджан проведет COP29 на уровне высоких международных стандартов

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет проведена соответствующими государственными ведомствами на уровне высоких международных стандартов.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет проведена соответствующими государственными ведомствами на уровне высоких международных стандартов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Швеции Заура Ахмедова, опубликованной в шведской газете Svenska Dagbladet.

В своей статье дипломат напомнил, что решение о проведении COP29 в Азербайджане в 2024 году было принято единогласно.

Отмечается, что Азербайджан, считающийся международной общественностью надежным партнером, ранее был непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а в настоящее время возглавляет Движение неприсоединения, которое является вторым крупнейшим институтом после ООН.

Посол подчеркнул, что наша страна имеет опыт успешного проведения многочисленных престижных международных мероприятий, таких как конкурс песни Евровидение, Европейские игры, финал Лиги Европы, Формула-1, Международный астронавтический конгресс и др.