Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий

“В Беларуси понимают, что на сегодняшний день перед Азербайджаном стоит довольно сложная цель – как можно быстрее возродить освобожденные земли и вернуть их к мирной жизни”

“В Беларуси понимают, что на сегодняшний день перед Азербайджаном стоит довольно сложная цель – как можно быстрее возродить освобожденные земли и вернуть их к мирной жизни”.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь и двусторонним отношениям с Азербайджаном.

“Азербайджанская сторона пригласила нас к участию в программах по восстановлению освобожденных территорий. Данная ситуация требует принятия взвешенных и эффективных решений, поиска новых взаимовыгодных проектов, объединенных усилий всех дружественных стран с целью восстановления экономики этих районов Азербайджана”, - отметил посол.

По словам дипломата, лидеры двух стран договорились, что белорусские наработки, опыт и технологии могут быть полезны и востребованы на освобожденных землях Азербайджана.