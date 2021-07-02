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Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий

Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий “В Беларуси понимают, что на сегодняшний день перед Азербайджаном стоит довольно сложная цель – как можно быстрее возродить освобожденные земли и вернуть их к мирной жизни”
Внешняя политика
2 июля 2021 г. 10:11
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий

“В Беларуси понимают, что на сегодняшний день перед Азербайджаном стоит довольно сложная цель – как можно быстрее возродить освобожденные земли и вернуть их к мирной жизни”.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь и двусторонним отношениям с Азербайджаном.

“Азербайджанская сторона пригласила нас к участию в программах по восстановлению освобожденных территорий. Данная ситуация требует принятия взвешенных и эффективных решений, поиска новых взаимовыгодных проектов, объединенных усилий всех дружественных стран с целью восстановления экономики этих районов Азербайджана”, - отметил посол.

По словам дипломата, лидеры двух стран договорились, что белорусские наработки, опыт и технологии могут быть полезны и востребованы на освобожденных землях Азербайджана.

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Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan invited Belarus to take part in restoration of liberated territories

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