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    Посол: Азербайджан поддерживает Турцию в борьбе с FETÖ и РПК

    Эркан Озорал: Поддерживающие терроризм в настоящее время завтра станут жертвами террора

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Турция в этот раз начала большую борьбу и борется с террором, в частности с FETÖ и РПК. В этом вопросе Азербайджан поддерживает Турцию. За это мы выражаем благодарность".

    Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

    Он отметил, что Турция в некоторых случаях в борьбе с терроризмом не может получить поддержку союзников на международной арене: "Это вызывает сожаление. Поддерживающие терроризм в настоящее время завтра станут жертвами террора. С терроризмом следует бороться. Нельзя говорить, что "меня не трогают" и оставаться в стороне. Все должны бороться с терроризмом".

    Дипломат подчеркнул, что в связи с последним терактом в Турции 14 декабря в посольстве Турции в Баку откроется книга соболезнований.

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