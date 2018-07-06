Посол: Азербайджан поддержал Таджикистан во время принятия резолюции по водному устойчивому развитию

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан поддержал Таджикистан во время принятия резолюции по водному устойчивому развитию, и мы всегда видим поддержку Азербайджана в этом вопросе.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвящённом Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы" в Душанбе, сказал посол Таджикистана в Азербайджане Рустом Соли.

По его словам, сегодня в мире 800 млн. и 2.5 млрд. человек в мире не имеют, соответственно, доступа к безопасной питьевой воде и санитарии: "По расчетам экспертов, к 2050 году 5 млрд. человек испытывают водный стресс. В этих целях мы намерены созывать каждые два года Международную конференцию высокого уровня по реализации целей и задач Десятилетия".

Он также отметил, что вследствие малого количества сезонных осадков страны региона Средней Азии уже сталкиваются с маловодьем. "Дополнительную площадку для нашего взаимодействия предоставит процесс подготовки и продвижения новой резолюции Генассамблеи ООН о среднесрочном обзоре хода осуществления Десятилетия. Мы надеемся на активную поддержку наших партнёров при продвижении данной резолюции в рамках 73-й сессим ГА ООН", - сказал таджикский дипломат.Он также сказал, что регион Центральной Азии, которому характерно неравномерное формирование водных ресурсов, является наглядным примером конструктивного водного сотрудничества.Посол также заявил, что Таджикистан всегда готов поделиться с Азербайджаном опытом и советом в области управления водными ресурсами: "Отношения Азербайджана с Таджикистаном развиваются в позитивном ключе. У нас много общего".