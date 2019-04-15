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Посол: Азербайджан - один из самых успешных партнеров США в борьбе с наркотиками

Посол: Азербайджан - один из самых успешных партнеров США
© Report/ Elchin Murad

"В борьбе с наркотиками в мире Азербайджан является для нас ценным партнером и играет большую роль в данном направлении. Азербайджан - один из самых успешных партнеров США".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на проходящей сегодня в Баку XXXVI Международной конференции по борьбе с наркотиками (İDEC) сказал посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер.

Он отметил, что Азербайджан очень умело руководит İDEC: "Я всего месяц как приехал в Баку. За этот месяц я стал свидетелем того, что население Азербайджана гостеприимное. Мы все понимаем суть борьбы с наркотиками. Я уверен, что вместе мы добьемся больших успехов в этой борьбе". 

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