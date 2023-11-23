Посол: Азербайджан не планирует начинать новую войну против Армении

Заявления о том, что Азербайджан якобы планирует начать новую войну против Армении, преследуют цель представить Азербайджан агрессивной страной.

Заявления о том, что Азербайджан якобы планирует начать новую войну против Армении, преследуют цель представить Азербайджан агрессивной страной.

Об этом в интервью Report сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.

Не следует забывать, что мы живем в несправедливом мире, где преобладают двойные стандарты, отметил посол.

Дипломат также напомнил слова бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстен, который открыто заявил, что "Европейский Союз - это христианский клуб".

"Вот почему такие страны, как Франция, рассматривают людские трагедии не с точки зрения закона и гуманизма, а с точки зрения религиозной принадлежности", - сказал Гулиев.

Посол сообщил, что в армянской прессе практически каждый день публикуют заявления различных зарубежных "экспертов", которые делают странные "прогнозы" о том, что Азербайджан якобы скоро начнет войну с Арменией за Зангезурский коридор.

"Мы освободили наши земли, договорились о строительстве дороги в Нахчыван через Иран, учитывая все это, зачем нам нападать на Армению, территориальную целостность которой мы официально признали? Руководствуясь какой логикой мы будем начинать новую войну в регионе? Конечно, наша страна никогда не пойдет на это. Однако подобная нелепая ложь не составляет труда для тех, кто хочет любыми способами представить Азербайджан агрессивной страной", - сказал Гулиев.