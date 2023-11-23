О нас

Посол: Азербайджан не планирует начинать новую войну против Армении

Посол: Азербайджан не планирует начинать новую войну против Армении Заявления о том, что Азербайджан якобы планирует начать новую войну против Армении, преследуют цель представить Азербайджан агрессивной страной.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 14:50
Посол: Азербайджан не планирует начинать новую войну против Армении

Заявления о том, что Азербайджан якобы планирует начать новую войну против Армении, преследуют цель представить Азербайджан агрессивной страной.

Об этом в интервью Report сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.

Не следует забывать, что мы живем в несправедливом мире, где преобладают двойные стандарты, отметил посол.

Дипломат также напомнил слова бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстен, который открыто заявил, что "Европейский Союз - это христианский клуб".

"Вот почему такие страны, как Франция, рассматривают людские трагедии не с точки зрения закона и гуманизма, а с точки зрения религиозной принадлежности", - сказал Гулиев.

Посол сообщил, что в армянской прессе практически каждый день публикуют заявления различных зарубежных "экспертов", которые делают странные "прогнозы" о том, что Азербайджан якобы скоро начнет войну с Арменией за Зангезурский коридор.

"Мы освободили наши земли, договорились о строительстве дороги в Нахчыван через Иран, учитывая все это, зачем нам нападать на Армению, территориальную целостность которой мы официально признали? Руководствуясь какой логикой мы будем начинать новую войну в регионе? Конечно, наша страна никогда не пойдет на это. Однако подобная нелепая ложь не составляет труда для тех, кто хочет любыми способами представить Азербайджан агрессивной страной", - сказал Гулиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ambassador: 'There is no more stupid prophecy than saying that Azerbaijan will go to war for Zangazur Corridor'
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Zəngəzur dəhlizi üçün Azərbaycanın müharibə edəcəyini deməkdən axmaq “peyğəmbərlik” yoxdur”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 21:31
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
22 ноября 2023 г. 20:07
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
22 ноября 2023 г. 17:41
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
22 ноября 2023 г. 17:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
22 ноября 2023 г. 13:42
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
21 ноября 2023 г. 17:59
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
21 ноября 2023 г. 17:41
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
21 ноября 2023 г. 14:35
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
21 ноября 2023 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi