Посол: Азербайджан направит миссию наблюдателей на выборы в Казахстан

8 наблюдателей на выборах в Казахстане будут азербайджанцы.

Азербайджан направит на президентские выборы в Казахстане миссию наблюдателей.

Как передает Report, об этом сказал журналистам на пресс-конференции посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

"Это будут 7 президентские выборы в Казахстане. На пост президента баллотируются 6 кандидатов с различными политическими взглядами, 2 из которых женщины. Казахстан на протяжении многих лет ведет работу по гендерному равенству", - отметил посол.

На выборы, как ожидается, прибудет 641 наблюдатель, 109 из них от 35 иностранных государств, в том числе восемь наблюдателей из Азербайджана.

В будущем году ожидаются парламентские выборы в Казахстане. "Предстоящий период очень важен для Казахстана, поэтому мы надеемся на высокую явку как на президентские, так и парламентские выборы", - сказал посол.

Президент Казахстана К. Токаев выдвинул 4 пакета политических реформ, которые включают, в том числе, снижение регистрационного барьера для партий с 20 до 5 тысяч человек, введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках, восстановление конституционного суда, альтернативные выборы акимов регионов и многое другое.