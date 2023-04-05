Посол: Азербайджан - ключевой торгово-экономический партнер Казахстана в регионе

Азербайджан является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе

Азербайджан является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил на заседании торгово-экономической миссии казахстанских товаропроизводителей в Баку.

"Сегодняшнее мероприятие является еще одним свидетельством нашего братского сотрудничества", - сказал он, добавив, что торговые связи между странами еще больше развились после пандемии и победы Азербайджана во второй карабахской войне.

"За последние два года наш товарооборот стремительно растет. В целом, наши отношения на подъеме. Мы этому очень рады. Вы знаете, что ключевыми проектами являются наш Транскаспийский международный транспортный маршрут. Мы сегодня продолжаем работы по прокладке оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря. Вы знаете, что наша нефть уже пошла через Азербайджан. Эти объемы будут увеличиваться. Мы также нарастили поставки пшеницы в Азербайджан - они покрывают почти одну пятую часть потребностей", - заявил Сержан Абдыкаримов.

"Мы видим как в Азербайджане продолжается мощное развитие, как восстанавливаются освобожденные территории. Наши бизнесмены также заинтересованы в реконструкции этих земель. Мы видим, что созданы новые экономические зоны, строятся "умные города", агропарки, дороги и аэропорты в рекордные сроки. Это не может не вызывать уважения и нашу консолидацию",- добавил посол.