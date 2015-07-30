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    Посол: "Азербайджан имеет большое значение для Италии"

    Для нас важен проект Трансадриатического газопровода

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан имеет большое значение для Италии".

    Как сообщает Report, об этом в интервью итальянскому каналу ANSA сказал посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо.

    По его словам, между странами ведется активный диалог по всем сферам двустороннего сотрудничества, заключены контракты во всех сферах: "Больше всего мы сотрудничаем в энергетической сфере. Особенно для нас важен проект Трансадриатического газопровода (ТАР), который доставит газ из Каспия в итальянский регион Апулия. Кроме того, из Италии в Азербайджан приезжают многочисленные делегации бизнесменов".

    Посол также отметил важность визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Рим и Милан, в ходе которого он посетил выставку EXPO-2015, а также провел важные встречи с официальными лицами страны.

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