Посол: "Азербайджан имеет большое значение для Италии"

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан имеет большое значение для Италии".

Как сообщает Report, об этом в интервью итальянскому каналу ANSA сказал посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо.

По его словам, между странами ведется активный диалог по всем сферам двустороннего сотрудничества, заключены контракты во всех сферах: "Больше всего мы сотрудничаем в энергетической сфере. Особенно для нас важен проект Трансадриатического газопровода (ТАР), который доставит газ из Каспия в итальянский регион Апулия. Кроме того, из Италии в Азербайджан приезжают многочисленные делегации бизнесменов".

Посол также отметил важность визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Рим и Милан, в ходе которого он посетил выставку EXPO-2015, а также провел важные встречи с официальными лицами страны.