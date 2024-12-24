Посол: Азербайджан и Южная Корея расширили сотрудничество в 2024 году

В этом году Азербайджан и Южная Корея расширили двустороннее сотрудничество, сосредоточив внимание на перспективных направлениях, таких как "зеленый рост" и "зеленая энергетика".

Азербайджан и Южная Корея в 2024 году расширили двустороннее сотрудничество, сосредоточив внимание на перспективных направлениях, таких как "зеленый рост" и "зеленая энергетика".

Как сообщает Report об этом заявил посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов.

"2024 год знаменует собой успешную главу в истории дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Кореей. Наши страны, придерживающиеся многопланового сотрудничества, вели активный политический диалог на высоком уровне и работу по укреплению своих экономических, гуманитарных и культурных связей, а также реализовали ряд значимых проектов", - сказал дипломат, слова которого приводит южнокорейское издание Diplomacy Journal приводит слова .

По словам Гасанова, проведение климатической конференции COP29 в Баку придало Азербайджану и Корее стимул к объединению усилий для укрепления сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций.

"В условиях сохраняющихся геополитических вызовов и конфликтов в современном мире укрепление диалога и сотрудничества между дружественными странами необходимо как никогда. Укрепление связей дружбы и партнерства между двумя народами требует активной поддержки этого процесса гражданским обществом и средствами массовой информации двух стран. Отрадно, что в Азербайджане и Корее высок взаимный интерес к культуре, языку, истории, образу жизни, экономике и политике друг друга", - отметил посол.