Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы

- Вы работаете в Азербайджане почти два года. Хотелось бы узнать о ваших впечатлениях о нашей стране. Может вас что-то удивило или порадовало?

В отношениях Азербайджана со странами Центральной и Восточной Европы сотрудничество с Венгрией занимает особое место, они берут начало с 1992 года и развиваются по восходящей. Успешное сотрудничество имеется в таких областях, как энергетика, экономика, торговля, транспорт, транзит и логистика, образование и культура.

Азербайджан и Венгрия тесно сотрудничают на многосторонних платформах, таких как ОТГ, ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Восточное партнерство.

Венгрия принимает участие и в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, где компании этой страны участвуют в работах по реконструкции в селе Солтанлы Джебраильского района.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торман ответил на вопросы Report о строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, перспективах отношений между ЕС и Азербайджаном, реализации проекта "Зеленый энергетический коридор", роли Азербайджана в энергоснабжении Венгрии и др.

- Вы работаете в Азербайджане почти два года. Хотелось бы узнать о ваших впечатлениях о нашей стране. Может вас что-то удивило или порадовало?

- Мое знакомство с Азербайджаном началось почти 15 лет назад. В то время я был на дипломатической службе в столице Турции. Мы по совместительству были аккредитованы в Азербайджане до 2009 года, когда открылось посольство в Баку. В те годы я имел возможность приезжать в Баку во время двусторонних визитов или международных мероприятий.

Вернуться в вашу замечательную страну в качестве посла - большая честь для меня. Мое обустройство здесь прошло очень гладко, прежде всего потому, что я чувствую себя здесь как дома. Азербайджанский народ очень гостеприимен, я чувствую внимание и доброту к венгерскому народу, в такой обстановке быть дипломатом - благодарное дело.

Если есть что-то, к чему мне пришлось привыкать, так это азербайджанский язык. Учитывая мое знание турецкого, это было не очень сложно, и мне интересно изучать уникальные слова и выражения азербайджанского языка. Я рассматриваю изучение языка как хобби и средство, которое сближает народы.

- В каких регионах Азербайджана вы побывали за этот период? Какие освобожденные от оккупации территории вы посетили? Хотелось бы узнать ваши мысли о Карабахе и Восточном Зангезуре.

- Посетив несколько населенных пунктов в Карабахе, включая Агдам, Лачын, Физули, Шушу и Зангилан, некоторые даже не единожды, могу поделиться своим личным опытом и впечатлениями.

С одной стороны, было шоком видеть бессмысленное разрушение на этих территориях, это очень печально. С другой стороны, поражает культурное, историческое богатство и природная красота региона. Однако больше всего меня трогает приверженность Азербайджана восстановлению, интеллектуальная и творческая энергия, направляющая это, и вера в будущее региона.

После 44-дневной войны отношения между Азербайджаном и Венгрией начали углубляться во всех сферах. В этом контексте мы являемся свидетелями того, что венгерские компании начали работать в Карабахе.

- Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто присутствовал на церемонии закладки фундамента села Солтанлы в Джебраильском районе. Школа, которая будет построена в этом селе, является подарком Венгрии Азербайджану. В каких еще в восстановительных и строительных работах будут участовать венгерские компании будут участвовать?

- В настоящее время мы сосредоточены на реконструкции Солтанлы. Это сложный и масштабный проект, здесь будут построены жилые дома, врачебный кабинет и коммунальные объекты, что позволит расселиться здесь почти 6 тыс. человек.

Но венгерские компании стремятся участвовать и в других проектах в Карабахском регионе, прежде всего связанных с реконструкцией водоочистных сооружений и канализации, сетей водоснабжения и проектов зеленой энергетики. В настоящее время венгерские фирмы рассматривают потенциально возможные проекты для приложения сил. Некоторые из них уже посетили Алятскую свободную экономическую зону и другие промышленные парки Азербайджана. Я уверен, что в будущем венгерские компании также посетят новые промышленные парки Карабаха и будут искать возможности и там.

- На церемонии в Солтанлы П.Сийярто сделал на той церемонии такое заявление, что 13 лет назад европейские страны резко критиковали премьер-министра Венгрии за визит в Азербайджан, а теперь делают все возможное, чтобы сфотографироваться с президентом Азербайджана, чтобы получить немного природного газа. В целом, как вы видите перспективы отношений между ЕС и Азербайджаном?

- Как я вижу, ЕС и Азербайджан за эти годы создали очень прагматичное, взаимовыгодное сотрудничество, особенно в том, что касается торговых и энергетических отношений. Несмотря на недавнюю напряженность, я считаю, что обе стороны все еще могут многое предложить друг другу.

Кроме того, в нынешние трудные времена вместо изоляции и создания блоков нам нужно сотрудничество, основанное на взаимном уважении и выгоде, и более крепкие отношения между Востоком и Западом.

Венгрия стала председателем в Совете ЕС с июля 2024 года, определенно будет стремиться поддерживать лучшее взаимопонимание между Брюсселем и Баку. Не говоря уже о том, что с европейской точки зрения значение Азербайджана заметно выросло за последние годы: с войной по соседству и санкциями, наложенными на Россию, Баку приобрел стратегическое значение не только как источник и транзитная страна для поставок энергоносителей, но и как связующее звено, обеспечивающее связь между Востоком и Западом.

- П.Сийярто также отметил, что Венгрия намерена инвестировать в сектор зеленой энергетики Азербайджана. На какой стадии находится реализация проекта зеленого энергетического коридора от Каспийского до Чернорного моря с выходом в Европу, участником которого является в том числе и Венгрия?

- Широкое использование возобновляемых источников энергии является важнейшим элементом в борьбе с изменением климата. Кавказ и Каспийский регион богаты ими, гидро-, солнечная и ветровая электроэнергия доступна практически непрерывно и в неограниченных количествах, достаточно вспомнить, что Баку называют городом ветров.

Проект "Зеленый энергетический коридор" направлен на транспортировку зеленой энергии, производимой в Азербайджане и Грузии в центр Европы, в Венгрию. Хотя техническая реализация имеет много сложностей (например, кабель, способный передавать 1 ГВт энергии по дну Черного моря, станет самой глубокой подводной электрическим кабелем в мире), мы считаем, что проект вскоре может перейти в стадию реализации.

В настоящее время проводится технико-экономическое обоснование, и вскоре может быть создано совместное предприятие четырех участвующих стран для управления проектом в будущем.

- В настоящее время около половины поставок природного газа в Венгрию осуществляется из России. Несмотря на важность сотрудничества с Россией, Будапешт пытается снизить эту зависимость от Москвы. Как вы оцениваете роль сотрудничества с Азербайджаном в этом вопросе?

- Около 80-85% импорта природного газа в Венгрию поступает из России, причем большая часть идет из Турции по "Турецкому потоку", а затем по "Балканскому потоку". Диверсификация является краеугольным камнем энергетической стратегии Венгрии, поэтому, хотя мы считаем "Газпром" надежным партнером и ожидаем, что российские энергоносители будут поставляться и в будущем, Венгрия стремится к диверсификации и поиску как можно большего количества источников.

Потенциал добычи природного газа в Азербайджане и Южный газовый коридор, который, как ожидается, будет расширен, дают возможность стать источником газа для Венгрии. В 2023 году в рамках соглашения между MVM и SOCAR, помимо 50 миллионов кубометров, законтрактованных для хранения газа в Венгрии, начались физические поставки газа в Венгрию из Азербайджана. Контракт был заключен на покупку 100 миллионов кубометров газа в первом транше, но оно создало возможность для поставок больших объемов газа из Азербайджана в будущем.

- Одним из важных моментов нашего двустороннего сотрудничества стал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Азербайджан для участия в конференции Специальной программы ООН по экономикам Центральной Азии (СПЕКА). Какой импульс это даст дальнейшему развитию отношений.

- Действительно, премьер-министр Виктор Орбан принял участие в качестве почетного гостя в саммите Специальной программы ООН по экономикам Центральной Азии (СПЕКА), который состоялся в Баку 23 ноября 2023 года. Во время своего визита премьер-министр Орбан встретился с президентом Алиевым, и их обсуждения в основном вращались вокруг тем энергетики, экономических отношений и инвестиций, а также связности. Поэтому я считаю, что это будут основные области, в которых сотрудничество между нашими странами будет развиваться в ближайшие годы.

Высоко оценив успешное двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией, президент Алиев и премьер-министр Орбан также согласились с тем, что наши страны связаны схожими геополитическими интересами и видением, что, безусловно, определяет и направленность нашего сотрудничества.

- Во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым Виктор Орбан выразил благодарность за поддержку Азербайджана в сближении Венгрии с тюркской семьей и развитии отношений с Организацией тюркских государств. Вероятно ли увидеть Венгрию в составе организации в ближайшем будущем?

- Как вы, наверное, знаете, Венгрия стала наблюдателем в Организации тюркских государств в 2018 году, а в 2019 году в Будапеште было открыто Европейское представительство Организации. С тех пор мы активно участвуем в мероприятиях и деятельности ОТГ, которая стала важной платформой для углубления нашего сотрудничества с тюркскими государствами, особенно в политической, экономической и культурной сферах.

Недавно под руководством Будапештского офиса был создан Институт по предотвращению засухи ОТГ, и мы с нетерпением ждем возможности присоединиться к деятельности Тюркского инвестиционного фонда в ближайшем будущем. Стоит также отметить, что помимо самой ОТГ, Венгрия имеет отличное и активное сотрудничество с другими тюркскими организациями, в том числе базирующимися в Баку - ТЮРКПА и Фондом тюркской культуры и наследия.

Так что, как видите, наши отношения с тюркскими государствами институционализированы, и существует хорошо работающая сеть контактов, которую мы можем эффективно использовать. Наш статус наблюдателя в ОТГ предоставляет широкие возможности для сотрудничества, и мы можем совместно искать ответы на насущные вопросы. Что касается присоединения к ОТГ в качестве полноправного члена, я считаю, что содержательные вопросы сотрудничества важнее, чем сама институциональная структура.

- Некоторое время назад Виктор Орбан назвал решение Совета Европейского союза начать переговоры о членстве с Украиной плохим решением. Но позже он оценил его как "красивый политический жест". Как будет возможно членство Украины в ЕС?

- На самом деле, как недавно выразился премьер-министр Виктор Орбан, решение ЕС начать переговоры о членстве с Украиной было "красивым политическим жестом", но поскольку Киев совершенно не готов присоединиться к блоку в ближайшее время, это никак не помогает Украине.

Самое главное, Украина не может претендовать на членство в ЕС, пока в стране не будет достигнут мир, так как никто не хочет, чтобы война была привнесена в наше сообщество.

Кроме того, сама Европейская комиссия заявила, что Украина не выполняет предварительные условия, установленные для начала переговоров о членстве. Среди прочего, она явно нарушает самые основные правила Европейского союза о правах национальных сообществ и меньшинств, в том числе венгерского.

Кроме того, поскольку в Украине идет война, не соблюдаются ни свобода СМИ, ни свобода выражения мнений, не проводятся выборы. Поэтому в этой ситуации было бы абсурдно, если бы институты Европейского союза смогли определиться по вопросу о состоянии верховенства закона в Украине или по любым другим критериям. По этой причине Венгрия считает своевременным и абсолютно необходимым провести стратегические дебаты в Европейском союзе о политике ЕС в отношении Украины. Такие дебаты могли бы помочь найти общую почву для будущих решений.

- Между Азербайджаном и Венгрией существует тесное сотрудничество в области образования, ежегодно 200 молодых азербайджанцев получают стипендию "Stipendium Hungaricum" при финансовой поддержке правительства Венгрии. Кроме того, в Азербайджанском университете языков действует Центр венгерского языка и культуры. Планируется ли создание совместного университета в будущем?

- Действительно, образование и стипендиальная программа Stipendium Hungaricum являются очень важным сегментом наших двусторонних отношений. В прошлом году посольство, Министерство науки и образования и члены Азербайджано-венгерского союза выпускников предоставили информацию об этой программе и возможностях обучения в Венгрии в целом студентам крупных университетов за пределами Баку.

Я считаю, что гостеприимство венгерского народа, высокое качество образования, прямые рейсы между Баку и Будапештом и доступная жизнь в Венгрии способствуют выбору нашей страны в качестве места учебы для молодых азербайджанцев.

Я слежу за тем, где еще мы можем сотрудничать в области университетских отношений, которые, к счастью, работают очень хорошо. Я бы выделил идеи в образовательных областях спорта и сельского хозяйства. Я надеюсь, что дуальное обучение в одной из этих областей может быть реализовано в ближайшем будущем. Это было бы первым шагом к созданию совместного университета в будущем.

У нас действует Центр венгерского языка и культуры в Азербайджанском университете языков. Мы благодарны ректору и проректорам университета за то, что они принимают наш центр, где работает преподаватель-носитель венгерского языка. Мы поддерживаем идею открытия такого азербайджанского центра в одном из престижных университетов Будапешта, поскольку существует большая потребность в молодых специалистах, владеющих как азербайджанским, так и венгерским языками и знакомых с культурой наших стран.