Посол: Украина и Азербайджан договорились запрещать ввоз продукции с оккупированных территорий

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Украина договорились запрещать ввоз товаров, произведенных на оккупированных территориях двух стран, без одобрения официальных властей.

Об этом Report заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

По его словам, во время визита президента Петра Порошенко в Баку главы двух государств дали поручения руководителям таможенных структур провести встречу и обговорить данный вопрос. Он сообщил, что главы таможенных структур провели встречу и выработали механизм, согласно которому товары с оккупированных территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральными властями.

"Правила и циркуляры начали действовать сразу же, как президенты дали поручения. Здесь не надо подписывать какие-то межгосударственные соглашения", - добавил А. Мищенко.