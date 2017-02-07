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    Посол: Украина и Азербайджан договорились запрещать ввоз продукции с оккупированных территорий

    Товары с оккупированных территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Украина договорились запрещать ввоз товаров, произведенных на оккупированных территориях двух стран, без одобрения официальных властей.

    Об этом Report заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

    По его словам, во время визита президента Петра Порошенко в Баку главы двух государств дали поручения руководителям таможенных структур провести встречу и обговорить данный вопрос. Он сообщил, что главы таможенных структур провели встречу и выработали механизм, согласно которому товары с оккупированных территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральными властями.

    "Правила и циркуляры начали действовать сразу же, как президенты дали поручения. Здесь не надо подписывать какие-то межгосударственные соглашения", - добавил А. Мищенко.

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