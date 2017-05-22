Посол: Азербайджан и Румыния развивают сотрудничеству по ряду сфер

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ За 25 лет с момента установления дипотношений отношения Румынии и Азербайджана удалось вывести за рамки сотрудничества в области энергетики и развивать также другие сферы. Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.

"Мы теперь развиваем связи и в других сферах, таких как образование", - добавил он.

Д. Янку также отметил, что Азербайджан имеет потенциал для развития в областях туризма, сельского хозяйства: "Моим соотечественникам стоит оценить этот потенциал, не только туристам, но и инвесторам".

Д. Янку отметил, что в прошлом году общий товарооборот между странами составил 170 млн долларов.

Посол заявил, что в настоящее время ведется работа над организацией 5-го заседания межправкомиссии между Азербайджаном и Румынией: "Этот вопрос на повестке".