Посол: Азербайджан и Россия открыто говорят о любых проблемах

Полад Бюльбюль оглы: "Российско-азербайджанские отношения находятся на очень высоком уровне"

"Российско-азербайджанские отношения находятся на очень высоком уровне. Это диктуется деловыми партнерскими отношениями между нашими президентами. Очень плотно взаимодействуют МИДы, посольства друг с другом. Мы решаем все наши возникающие проблемы в партнерском и дружеском порядке. Мы открыто говорим о любых наших проблемах".

Как передает российское бюро Report, об этом на онлайн-брифинге заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.

"По экономической повестке дня могу сказать, что в 2018 году в присутствии двух президентов в Сочи было подписано более 18 экономических документов. Ни с одной страной СНГ такого объема законодательной базы по экономическому развитию нет", - отметил он.