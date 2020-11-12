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Посол: Азербайджан и Россия открыто говорят о любых проблемах

Посол: Азербайджан и Россия открыто говорят о любых проблемах Полад Бюльбюль оглы: "Российско-азербайджанские отношения находятся на очень высоком уровне"
Внешняя политика
12 ноября 2020 г. 16:56
Посол: Азербайджан и Россия открыто говорят о любых проблемах

"Российско-азербайджанские отношения находятся на очень высоком уровне. Это диктуется деловыми партнерскими отношениями между нашими президентами. Очень плотно взаимодействуют МИДы, посольства друг с другом. Мы решаем все наши возникающие проблемы в партнерском и дружеском порядке. Мы открыто говорим о любых наших проблемах".

Как передает российское бюро Report, об этом на онлайн-брифинге заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.

"По экономической повестке дня могу сказать, что в 2018 году в присутствии двух президентов в Сочи было подписано более 18 экономических документов. Ни с одной страной СНГ такого объема законодательной базы по экономическому развитию нет", - отметил он.

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