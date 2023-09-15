Посол: Азербайджан и Мексика плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций

Азербайджан и Мексика плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций.
Как передает
По ее словам, сотрудничество между странами в рамках ООН по вопросам, которые представляют взаимный интерес, постоянно развивается.
"В январе этого года я вручила верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а в мае состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Мексики Кармена Морено с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым в рамках третьего раунда политических консультаций между МИД двух стран",- напомнила посол.
Она также подчеркнула, что Мексика высоко оценивает роль Азербайджана в Движении Неприсоединения.
"На данный момент для того, чтобы обеспечить поток туристов из Азербайджана в Мексику, посольство сотрудничает со многими структурами",- отметила Мария Виктория Ромеро Кабальеро.