Посол: Азербайджан и Китай планируют расширить торговое сотрудничество

Между Азербайджаном и Китаем много ожидаемых проектов в различных сферах.

Азербайджан и Китай планируют реализовать ряд проектов в различных сферах.

Как передает Report, об этом журналистам заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

По ее словам, двустороннее сотрудничество в сфере торговли и других отраслях будет еще больше расширено. Кроме того, между двумя странами хорошо развито культурное сотрудничество.

"Сегодняшнее мероприятие организовано в честь Китайского Нового года. Многие в Азербайджане хорошо относятся к китайской культуре и проведение подобных мероприятий является подтверждением этому. Их целью является ознакомление людей с культурой Китая",- сказала посол.

Г.Минь подчеркнула роль Шелкового пути в развитии отношений между двумя странами.

"Мы хотим, чтобы больше азербайджанцев приезжали в Китай, будем этому очень рады",- добавила она.