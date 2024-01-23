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Посол: Азербайджан и Китай планируют расширить торговое сотрудничество

Посол: Азербайджан и Китай планируют расширить торговое сотрудничество Между Азербайджаном и Китаем много ожидаемых проектов в различных сферах.
Внешняя политика
23 января 2024 г. 18:08
Посол: Азербайджан и Китай планируют расширить торговое сотрудничество

Азербайджан и Китай планируют реализовать ряд проектов в различных сферах.

Как передает Report, об этом журналистам заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

По ее словам, двустороннее сотрудничество в сфере торговли и других отраслях будет еще больше расширено. Кроме того, между двумя странами хорошо развито культурное сотрудничество.

"Сегодняшнее мероприятие организовано в честь Китайского Нового года. Многие в Азербайджане хорошо относятся к китайской культуре и проведение подобных мероприятий является подтверждением этому. Их целью является ознакомление людей с культурой Китая",- сказала посол.

Г.Минь подчеркнула роль Шелкового пути в развитии отношений между двумя странами.

"Мы хотим, чтобы больше азербайджанцев приезжали в Китай, будем этому очень рады",- добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan və Çin ticarət əməkdaşlığını genişləndirməyi planlaşdırır”

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