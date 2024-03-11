Посол: Азербайджан и Казахстан реализуют крупные региональные проекты

Азербайджан и Казахстан реализуют крупные региональные проекты.

Азербайджан и Казахстан реализуют крупные региональные проекты.

Как передает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе II-го заседания Казахстанско-Азербайджанского делового совета.

По его словам, к ним относятся проекты развития Среднего коридора, прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспия и пр.

"Торговля между двумя странами в прошлом году достигла 530 миллионов долларов, что является рекордным показателем за последние годы",- сказал посол, добавив, что есть потенциал для дальнейшего расширения торгового оборота.

А.Байель отметил, что необходимо расширять деятельность делового совета, привлекая как крупный, так и средний бизнес.

Помимо этого, следует стремиться к тому, чтобы на очередном заседании делового совета приняли участие президенты обоих государств, подчеркнул посол Казахстана.