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Посол: Казахстан и Азербайджан намерены достичь товарооборот в 1 млрд долларов

Посол: Казахстан и Азербайджан намерены достичь товарооборот в 1 млрд долларов Азербайджан и Казахстан намерены достичь 1 млрд долларов товарооборота.
Внешняя политика
16 ноября 2022 г. 15:47
Посол: Казахстан и Азербайджан намерены достичь товарооборот в 1 млрд долларов

Казахстан и Азербайджан планируют повысить товарооборот между двумя странами до 1 млрд долларов в год.

Как передает Report, об этом сказал журналистам на пресс-конференции посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

В экономической перспективе стороны нацелены достичь 1 млрд долларов товарооборота в год. Сегодня разрабатываются новые проекты, работают торговые дома двух стран. Также, возможности создания Транскаспийского газопровода, транспортно-коммуникационный коридор с Востока на Запад вдоль исторического "Великого Шелкового пути" и многие другие проекты являются важными аспектами развития двусторонних отношений, отметил С. Абдыкаримов.

"В этом году исполняется 30 лет установления дипотношений межу Азербайджаном и Казахстаном. Как посольство мы реализовали ряд инициатив в связи с этим событием. Сейчас идет работа над документальным фильмом на эту тему, а также готовится к изданию книга",- сказал посол.

По словам посла, страны имеют многовековую историю отношений, общий язык и культуру. За эти годы сложился новый уровень партнерства: устойчивый политический диалог, экономические связи, взаимная поддержка на международной арене.

В августе состоялся первый визит президента Казахстана Касым Жомарта Токаева в Азербайджан. Как подчеркнул казахстанский лидер, Казахстан и Азербайджан - стратегические партнеры и союзники, заявил посол. Этот визит, который ознаменовался принятием совместной декларации, подвел итоги 30-летних отношений и заложил основу их нового этапа, отметил С.Абдыкаримов.

Между двумя странами также широкие связи в гуманитарной сфере. "В нашей стране многотысячная азербайджанская диаспора - часть народа Казахстана, что делает эти связи еще более востребованными", - сказал он.

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Версия на английском языке Ambassador: Kazakhstan, Azerbaijan eye increasing trade to $1B
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Qazaxıstan və Azərbaycan ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir”

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