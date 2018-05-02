Посол: Азербайджан и Израиль построили многосторонние и стратегические отношения

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Израилю, так же как и Азербайджану, несмотря на продолжительный конфликт с соседями, удалось усилить экономику, создать систему единого общества и устойчивой власти".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной Дню независимости Израиля, заявил посол этой страны в Азербайджане Дан Став.

По его словам, Израиль и Азербайджан являются стратегическими партнерами: "После объявления Азербайджаном своей независимости, Израиль стал четвертым государством, признавшим его независимость. Обе страны построили многосторонние и стратегические отношения, опирающиеся на сотрудничество в областях обороны и энергетики".

Посол добавил, что согласно прогнозам, в этом году количество посещающих Азербайджан израильских туристов возрастет втрое и превысит 50 000 человек: "Уверен, что все они превратятся в послов доброй воли Азербайджана в Израиле".