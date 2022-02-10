Посол: Азербайджан и Иран поддерживают друг друга

Иран уделяет особое внимание установление дружественных отношений с соседними государствами.

Иран уделяет особое внимание установление дружественных отношений с соседними государствами. Сотрудничество Азербайджана и Ирана развивается и в рамках международных организаций, страны поддерживают друг друга.

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

По словам посла, визит президента Ирана Раиси в Туркменистан и встреча там с президентом Азербайджана являются очень значимыми: "Данный визит в Ашхабад сыграл огромное значение в развитие отношений между странами. Встреча президентов стала новой вехой в двусторонних отношениях".

Сейед Аббас Мусави отметил, что если бы не иные силы, то отношения между Азербайджаном и Ираном развивалось бы еще активней. По его словам, некоторые, используя СМИ, стараются испортить отношения между странами, распространяя ложную информацию. "К счастью, искусственные проблемы, которые создавались, мы быстро уладили", добавил дипломат.