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Посол: Азербайджан и ЕС стали намного ближе друг к другу

Посол: Азербайджан и ЕС стали намного ближе друг к другу Европейский союз является надежным партнером для Азербайджана.
Внешняя политика
12 мая 2022 г. 10:45
Посол: Азербайджан и ЕС стали намного ближе друг к другу

Европейский союз является надежным партнером для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на мероприятии в Университете ADA для молодежи "День Европы: О Европейском Союзе".

"Сегодня мы стали намного ближе друг к другу. ЕС представляет собой надежного партнера для Азербайджана. Мы развиваем очень тесное сотрудничество по многим областям", - заявил посол, отметив, что отношения между сторонами станут еще крепче после подписания нового всеобъемлющего соглашения.

Дипломат также отметил важность программы "Восточное партнерство": "И Азербайджан является важным для нас партнером в рамках этой программы".

"Энергетическое сотрудничество является одним из основных направлений с Азербайджаном. Мы также должны работать над переходом к цифровым технологиям, развитием сельского хозяйства и контактов между людьми", добавил Михалко.

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Версия на английском языке Envoy: Azerbaijan, EU now much closer to each other

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