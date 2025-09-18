Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    18 сентября, 2025
    • 18:36
    Посол: Большое число посещающих Азербайджан бельгийских компаний говорит об их интересе к стране

    С момента моего прибытия в Азербайджан около года назад я увидел значительный потенциал для расширения сотрудничества между нашими странами в различных секторах.

    Об этом Report заявил посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон (Julien de Frepon).

    "За последний год Азербайджан посетили представители многих бельгийских компаний, работающих в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика, морская отрасль. Это свидетельствует о растущем интересе бельгийского бизнеса к деятельности в Азербайджане", - отметил дипломат.

    Посол отметил, что Азербайджан является ключевым партнером для Европы как в контексте энергетической безопасности, так и в сфере торговли между Азией и Европой. Стратегическое расположение страны во многом объясняет активность бельгийских компаний в этом регионе.

    Жюльен де Фрепон также подчеркнул важную роль Бельгийско-Азербайджанской торговой палаты (BELGAZERCOM), которая способствует организации визитов делегаций и укреплению экономических связей.

    "Именно благодаря таким инициативам мы стали свидетелями недавних визитов бельгийских компаний, и я считаю, что это еще раз подтверждает высокий потенциал для дальнейшего сотрудничества между нашими странами", - добавил он.

    Говоря о двусторонних визитах на высоком уровне, посол отметил их регулярность и значимость.

    "С момента моего назначения я уже имел честь приветствовать нашего премьер-министра в Баку в прошлом году для участия в COP29. В целом Азербайджан посетили и другие высокопоставленные министры. Все это говорит о глубоком интересе к развитию отношений между Бельгией и Азербайджаном", - заключил посол.

    Səfir: Azərbaycana çoxlu sayda Belçika şirkətinin gəlməsi onların ölkəyə marağından xəbər verir
    Ambassador: Belgian companies show growing interest in Azerbaijan

