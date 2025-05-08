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Азербайджан выразил готовность к дальнейшей координации и сотрудничеству с Сирией

Азербайджан выразил готовность к дальнейшей координации и сотрудничеству с Сирией Посол: Азербайджан готов к дальнейшей координации и сотрудничеству с Сирией
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 11:25
Азербайджан выразил готовность к дальнейшей координации и сотрудничеству с Сирией

Временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии Эльнур Шахгусейнов встретился сирийским министром по вакфам Мухаммедом Абу аль-Хаир Шукри.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области исламских дел и вакфов с целью дальнейшего укрепления связей двух дружественных народов.

Также агентство отметило, что Шахгусейнов в ходе встречи выразил готовность руководства Азербайджана к дальнейшей координации и сотрудничеству между двумя странами по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan ready for further coordination and cooperation with Syria
Версия на азербайджанском языке Müvəqqəti işlər vəkili: Azərbaycan Suriya ilə əlaqələndirmə və əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırdır

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