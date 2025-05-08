Азербайджан выразил готовность к дальнейшей координации и сотрудничеству с Сирией

Посол: Азербайджан готов к дальнейшей координации и сотрудничеству с Сирией

Временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии Эльнур Шахгусейнов встретился сирийским министром по вакфам Мухаммедом Абу аль-Хаир Шукри.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области исламских дел и вакфов с целью дальнейшего укрепления связей двух дружественных народов.

Также агентство отметило, что Шахгусейнов в ходе встречи выразил готовность руководства Азербайджана к дальнейшей координации и сотрудничеству между двумя странами по вопросам, представляющим взаимный интерес.