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Посол: Азербайджан - активный участник контактной группы по вопросу Кашмира в ОИС

Посол: Азербайджан - активный участник контактной группы по вопросу Кашмира в ОИС "Азербайджан всегда имел четкую и незыблемую позицию по вопросу Кашмира"
Внешняя политика
5 февраля 2021 г. 12:42
Посол: Азербайджан - активный участник контактной группы по вопросу Кашмира в ОИС

"Азербайджан всегда имел четкую и незыблемую позицию по вопросу Кашмира, был рядом с Пакистаном во всех вопросах. В частности, Азербайджан является активным участником контактной группы по вопросу Кашмира в Организации исламского сотрудничества (ОИС)".

Как сообщает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи заявил на мероприятии, посвященном Дню Солидарности с Кашмиром.

"Сегодня мир столкнулся с пандемией коронавируса, из-за которого вводятся карантинные меры. А вы представьте себе, что целая нация уже долгое время находится в полной изоляции от всего остального мира, лишенная всех фундаментальных прав на нормальную жизнь, в частности, на образование, медицину, свободное получение информации. Возможно, это величайшая трагедия нашего времени. Азербайджанский народ хорошо понимает драму кашмирцев, так как сам Азербайджан был жертвой оккупации. Мы надеемся, что как вы сейчас празднуете победу и радуетесь, также однажды смогут радоваться и кашмирцы, сегодня находящиеся под оккупацией Индии", - заявил посол Пакистана.

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