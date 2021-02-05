Посол: Азербайджан - активный участник контактной группы по вопросу Кашмира в ОИС

"Азербайджан всегда имел четкую и незыблемую позицию по вопросу Кашмира"

"Азербайджан всегда имел четкую и незыблемую позицию по вопросу Кашмира, был рядом с Пакистаном во всех вопросах. В частности, Азербайджан является активным участником контактной группы по вопросу Кашмира в Организации исламского сотрудничества (ОИС)".

Как сообщает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи заявил на мероприятии, посвященном Дню Солидарности с Кашмиром.

"Сегодня мир столкнулся с пандемией коронавируса, из-за которого вводятся карантинные меры. А вы представьте себе, что целая нация уже долгое время находится в полной изоляции от всего остального мира, лишенная всех фундаментальных прав на нормальную жизнь, в частности, на образование, медицину, свободное получение информации. Возможно, это величайшая трагедия нашего времени. Азербайджанский народ хорошо понимает драму кашмирцев, так как сам Азербайджан был жертвой оккупации. Мы надеемся, что как вы сейчас празднуете победу и радуетесь, также однажды смогут радоваться и кашмирцы, сегодня находящиеся под оккупацией Индии", - заявил посол Пакистана.