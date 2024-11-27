Посол: Азербайджан активно продолжает свою стратегию зеленого развития

В столице Таджикистана Душанбе прошел Экономический форум на тему "Зеленое развитие в регионе СПЕКА".

В столице Таджикистана Душанбе прошел Экономический форум на тему "Зеленое развитие в регионе СПЕКА".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Таджикистане, в мероприятии принял участие посол Алимирзамин Аскеров.

Он подчеркнул важную роль форума в углублении сотрудничества между странами региона и разработке новых инициатив для устойчивого и зеленого будущего.

Посол отметил, что для достижения перехода к моделям устойчивого экономического роста необходимо не только преобразовать энергетические системы, но и принять инновационные стратегии по устойчивому использованию ресурсов, защите экосистемы и созданию новых возможностей трудоустройства в зеленом секторе.

Дипломат также добавил, что Азербайджан активно продолжает свою стратегию зеленого развития и по собственной инициативе участвует в стратегических программах зеленого финансирования: "Объединение усилий может обеспечить эффективное использование природных ресурсов, сократить выбросы углекислого газа и повысить климатическую устойчивость экономики. Азербайджан готов продолжить активное участие в данных процессах, предлагая свой опыт и ресурсы для достижения общих целей".