Посол: Аятолла Хомейни был сторонником налаживания хороших отношений с соседями

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Западные страны объединились, чтобы бороться с философией имама Хомейни.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин на пресс-конференции, посвященной годовщине смерти основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухуллы Хомейни.

По его словам, аятолла Хомейни создал республику, которая не основывалась на мнения Запада или Востока, а проводила свою политику. Он отметил, что после свержения режима шаха народ Ирана наконец-то получил возможность голосовать и выбирать свое правительcтво.

Мохсен Пак Айин также заявил, что Иран выступал против политики расизма, в связи с чем страна поддерживала Палестину и борьбу против апартеида в Южной Африке: "Я тогда был послом в Замбии и был одним из тех, кто встречал Нельсона Манделу после его освобождения из тюрьмы. После этого он посетил Иран и поблагодарил руководство страны за поддержку".

Посол также отметил, что аятолла Хомейни также был сторонником налаживания хороших отношений с соседями.