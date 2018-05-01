Посол: Автопробег дружбы Индии и Азербайджана нацелен на популяризацию маршрута Север-Юг

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Автопробег дружбы Индии и Азербайджана нацелен на популяризацию маршрута транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

Он отметил, что ралли "India-Azerbaijan INSTC Motor Car Rally" символически проходит через территорию стран-партнеров коридора Север-Юг: Азербайджана, Ирана, России и Индии.

"Азербайджан является ключевым игроком, страной, где пересекаются транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад. С этой точки зрения Азербайджан, понимая свою роль, вкладывает необходимый капитал и всецело поддерживает его реализацию",- сказал он.

Автопробег маршрутом в 10 000 км начался с иранского порта Бендер-Аббас и 4 мая участники ралли достигнут азербайджанской части маршрута, 5 мая прибудут в Баку и далее отправятся в Россию. В автопробеге принимают участие 20 автомобилей.