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Посол: Австралия всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Посол: Австралия всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу встретился с новоназначенным послом Австралии в РФ Джоном Уильямом Гирингом.
Внешняя политика
17 января 2024 г. 14:04
Посол: Австралия всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу встретился с новоназначенным послом Австралии в РФ Джоном Уильямом Гирингом.

Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана.

Полад Бюльбюль оглу поздравил Джона Гиринга с назначением и пожелал ему профессиональных успехов: "В ходе встречи обсуждены многие вопросы, в том числе текущие взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией. Посол Гиринг поинтересовался ситуацией в завершившемся армяно-азербайджанском конфликте и отметил, что Австралия всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", - говорится в заявлении.

Посол Азербайджана подробно рассказал об истории конфликта, многолетнем и безрезультатном переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, о победе в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, а также об антитеррористических мероприятиях локального характера 19 сентября 2023 года, проинформировал о постконфликтном периоде, масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Также Полад Бюльбюль оглу представил информацию о процессе реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе в правовое и социально-экономическое поле Азербайджана. Азербайджанский дипломат обратил особое внимание на то, что мир, стабильность и безопасность на Южном Кавказе возможны только путем установления добрососедских отношений на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

Посол Джон Гиринг поздравил нашу страну в связи с выбором города Баку местом проведения COP29 в 2024 году.

Стороны обсудили различные темы, стоящие на повестке дня между странами и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоEnvoy: Australia always supported territorial integrity and sovereignty of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: “Avstraliya həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyib”

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