Посол Австралии выразил соболезнования Азербайджану

Посол Австралии Майлз Армитидж выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета ГПС

Посол Австралии в Турции и по совместительству в Азербайджане Майлз Армитидж выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения вертолета в Азербайджане. Желаю скорейшего выздоровления раненым",- написал посол.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.