Посол: Астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией
Посол: Астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией74-й Международный астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в космической сфере.
74-й Международный астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в космической сфере.
Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.
"Великобритания и Azercosmos уже много лет сотрудничают и обмениваются опытом. Надеюсь, что Международный астронавтический конгресс поможет расширить сотрудничество между нашими странами в космической сфере и создаст новые возможности",- сказал он
və @Azercosmos1 uzun illərdir ki, əməkdaşlıq edirlər və öz təcrübələrini bölüşürlər. Ümid edirəm ki, Beynəlxalq Astronavtika Konqresi ölkələrimiz arasında kosmos sektorunda əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və yeni imkanların yaradılmasına kömək edəcək. pic.twitter.com/hJcCO13gKp