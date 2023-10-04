О нас

Посол: Астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией

Посол: Астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией 74-й Международный астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в космической сфере.
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 10:21
Посол: Астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией

74-й Международный астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в космической сфере.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Великобритания и Azercosmos уже много лет сотрудничают и обмениваются опытом. Надеюсь, что Международный астронавтический конгресс поможет расширить сотрудничество между нашими странами в космической сфере и создаст новые возможности",- сказал он

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Astronavtika Konqresi Azərbaycan-Britaniya əməkdaşlığının genişləndirilməsinə kömək edəcək”
Версия на английском языке Envoy: Astronautical Congress in Baku to contribute to dev't of Azerbaijan-UK co-op

Экслюзивные новости

Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi