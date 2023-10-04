Посол: Астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией

74-й Международный астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в космической сфере.

74-й Международный астронавтический конгресс в Баку поспособствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в космической сфере.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Великобритания и Azercosmos уже много лет сотрудничают и обмениваются опытом. Надеюсь, что Международный астронавтический конгресс поможет расширить сотрудничество между нашими странами в космической сфере и создаст новые возможности",- сказал он