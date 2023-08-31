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Посол: Армения хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов

Посол: Армения хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов Армения хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 18:25
Посол: Армения хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов

Армения хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "Х" написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев, комментируя соответствующий материал, опубликованный в бельгийской прессе.

"Наш "бедный", "вечно страдающий" и "вечно преследуемый" армянский сосед хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов. Как мы видим, объем торговли алмазами между Россией и Арменией увеличился на 63524%. Может быть, ЕС пора обратить на это больше внимания?", - написал посол.

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