Посол: Армения хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов

Армения хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов.
Как сообщает Report, об этом в соцсети "Х" написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев, комментируя соответствующий материал, опубликованный в бельгийской прессе.
"Наш "бедный", "вечно страдающий" и "вечно преследуемый" армянский сосед хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов. Как мы видим, объем торговли алмазами между Россией и Арменией увеличился на 63524%. Может быть, ЕС пора обратить на это больше внимания?", - написал посол.