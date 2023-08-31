Посол: Армения хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов

Армения хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов.

Армения хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "Х" написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев, комментируя соответствующий материал, опубликованный в бельгийской прессе.

"Наш "бедный", "вечно страдающий" и "вечно преследуемый" армянский сосед хорошо знает, как зарабатывать на трагедиях других народов. Как мы видим, объем торговли алмазами между Россией и Арменией увеличился на 63524%. Может быть, ЕС пора обратить на это больше внимания?", - написал посол.