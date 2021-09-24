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Посол Аргентины назвал цель своего визита в Нахчыван

Посол Аргентины назвал цель своего визита в Нахчыван "Как вы знаете, у нас в Баку проживают послы зарубежных стран в Азербайджане. Здесь находится наш основной центр деятельности. Однако мы посещаем и другие регионы вашей страны, чтобы лучше с ними познакомиться. Основная цель визитов - познакомиться с исто
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 07:18
Посол Аргентины назвал цель своего визита в Нахчыван

"Как вы знаете, у нас в Баку проживают послы зарубежных стран в Азербайджане. Здесь находится наш основной центр деятельности. Однако мы посещаем и другие регионы вашей страны, чтобы лучше с ними познакомиться. Основная цель визитов - познакомиться с историей регионов, сложившимися там традициями, кулинарией, заинтересоваться потенциальными возможностями и укрепить возможное сотрудничество".

Как передает Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской Республики в Азербайджане Серджио Освальдо Перес Гунелла.

"Я тоже приехал в Нахчыван с этой целью. Во время двухдневного визита пришел к выводу, что это очень удивительное, красивое и многообещающее место. Я вообще считаю, что никакая словесная информация не заменит живого общения. «Потому что посещение места, знакомство с ним и общение с людьми вносит больший вклад в укрепление связей», - сказал посол.

Дипломат отметил, что в ходе визита они провели ряд официальных и неформальных встреч, встретились с руководителями высших органов власти и обсудили перспективы сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Serxio Osvaldo Perez Qunella Naxçıvana səfərinin məqsədini açıqlayıb

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