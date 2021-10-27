Посол Америки находится в Гяндже

В Гяндже в представительстве Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Азербайджане проводится тренинги по определению жертв торговли людьми.

В Гяндже в представительстве Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Азербайджане проводится тренинги по определению жертв торговли людьми.

Как сообщает западный центр Report, в трехдневном тренинге, организованном в рамках проекта "Деятельность по борьбе с торговлей людьми", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), принимают участие представители отделов полиции Гянджи (Кяпазский и Низаминский районы), Шамкирского, Товузского районов, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, местного представительства Министерства труда и социальной защиты населения и неправительственных организаций, работающих в сфере социального обслуживания.

В сессии открытия тренинга также принимают участие глава представительства МОМ в Азербайджане Владимир Георгиев и посол США Ли Литценбергер.