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Посол Америки находится в Гяндже

Посол Америки находится в Гяндже В Гяндже в представительстве Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Азербайджане проводится тренинги по определению жертв торговли людьми.
Внешняя политика
27 октября 2021 г. 12:12
Посол Америки находится в Гяндже

В Гяндже в представительстве Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Азербайджане проводится тренинги по определению жертв торговли людьми.

Как сообщает западный центр Report, в трехдневном тренинге, организованном в рамках проекта "Деятельность по борьбе с торговлей людьми", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), принимают участие представители отделов полиции Гянджи (Кяпазский и Низаминский районы), Шамкирского, Товузского районов, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, местного представительства Министерства труда и социальной защиты населения и неправительственных организаций, работающих в сфере социального обслуживания.

В сессии открытия тренинга также принимают участие глава представительства МОМ в Азербайджане Владимир Георгиев и посол США Ли Литценбергер.

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Версия на английском языке ФотоUS ambassador visits Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ səfiri Gəncədə səfərdədir

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