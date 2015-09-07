Посол: Албания откроет посольство в Азербайджане в скором времени

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Албания в скором времени откроет посольство в Азербайджане". Об этом в интервью Report заявил посол Албании в Турции и в Азербайджане по совместительству, Генджи Мучай.

По его словам, также ожидается открытие посольства Азербайджана в Албании.

"Между Албанией и Азербайджаном существует высокий уровень отношений", - заявил Г.Мучай, добавив, что до конца этого года ожидается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тирану, который позволит еще больше укрепить албано-азербайджанские отношения.