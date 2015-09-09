Посол: Албания рассматривает Азербайджан как важного политического и экономического партнера в регионе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с чрезвычайным и полномочным послом Албании в Турции и по совместительству в Азербайджане Генджи Мучаем.

- Как Вы оцениваете развитие отношений между Албанией и Азербайджаном?

- Дипломатические связи с Азербайджаном были установлены 22 сентября 1993 года. Отношения между двумя странами - дружеские, и по сравнению с другими бывшими странами СССР, наши страны развивают сотрудничество. За последние пару лет было подписано 8 правительственных соглашений. Более того, проект газопровода ТАР сблизил страны еще больше.

- Что Вы можете сказать об экономических связях между странами? Каков товарооборот между Албанией и Азербайджаном? В каких сферах сотрудничества наблюдается активность?

- Несмотря на наличие большого числа визитов на высоком уровне между официальными лицами двух стран и намерения развивать экономические связи, мы пытаемся найти новые пути для увеличения товарооборота. SOCAR проявил интерес к газификации албанской газовой системы. Учитывая, что Албания является частью ТАР, часть газа будет использована для внутреннего потребления. Азербайджан рассматривается как важный политический и экономический партнер Албании в кавказском регионе и это важный фактор для открытия посольств в Баку и Тиране. Ожидается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Албанию до конца года. Этот визит позволит еще больше укрепить наши связи.

Отношения между народами Азербайджана и Албании исторические, и не случайно, что когда-то Азербайджан назывался Албанией. Говорят, что албанские солдаты Александра Македонского расселились в прекрасном Азербайджане. Во время моей встречи с президентом Алиевым для вручения верительных грамот, мы говорили о дружественных отношениях наших народов.

Вы можете спросить любого албанца об Азербайджане и вы сразу же будете окружены теплым чувством дружбы. Азербайджанцев любят и уважают в Албании. То же самое я почувствовал, когда приехал в Азербайджан.

- В Азербайджане мало знают об Албании. Что Вы можете сказать о своей стране? Как она может привлечь азербайджанских бизнесменов и туристов?

- Да, верно, к сожалению, мы знаем мало друг о друге, и наша миссия заключается в том, чтобы сблизить две нации культурно и экономически. Азербайджанские бизнесмены инвестировали, либо же имеют офисы в соседних Македонии, Черногории, а бизнес с Албанией ведут через главные офисы в Турции и Греции, но пришло время изменить эту тенденцию. Есть большой потенциал инвестировать в туризм Албании, где 80% красивого средиземноморского побережья не развито и туристические курорты могут предложить сервис мирового класса.

- Сколько азербайджанских туристов посетили Албанию в этом году?

- Владельцам азербайджанских паспортов не требуется виза в Албанию. Правительство Албании устранило визовый барьер для граждан Азербайджана в мае 2011 года, и мы надеемся, что то же самое произойдет с азербайджанской стороны. Я уверен, что это лишь вопрос времени и бюрократических процедур. Число туристов из Азербайджана мало, но это, опять таки, из-за малой информации о друг друге. Я уверен, что люди найдут путь друг к другу, как это сделало правительство.

- Планирует ли Албания открыть посольство в Баку?

- Да, конечно. Оба посольства откроются скоро, и мы проделали большой путь к этому. Предстоящий визит президента Алиева в Албанию будет служить этому, наряду с многочисленными другими соглашениями, которых мы надеемся достичь.

- Что бы Вы посоветовали для развития нашего сотрудничества?

- Свобода передвижения, свободные инициативы, контакты между людьми входят в число лучших способов для сближения народов. Первая фотовыставка об Албании была организована при поддержке Азербайджанского совета искусств и его учредителя Дадаша Мамедова в ноябре 2013 года, которая привлекла большое число посетителей и имела успех. Замминистра культуры посетил это мероприятие. Мы также планируем организовать и другие мероприятия, такие как бизнес-форум, туристическая выставка, фестиваль фильмов, выставка искусств, и, вероятно, в Баку будет открыт Албанский культурный центр. Впереди много работы и для этого нужно время.

- Какова позиция Албании в вопросе нагорно-карабахского конфликта?

- Это конфликт, который, несомненно, тревожит всех друзей Азербайджана и нас. Албания признает территориальную целостность Азербайджана и Нагорный Карабах как часть Азербайджана, основываясь на международном праве. Мы поддерживаем мирные переговоры в формате Минской группы ОБСЕ, и мы выступаем за мирное урегулирование конфликта. В общих принципах ООН, территориальная целостность страны формирует фундамент международного правового порядка. Албания, вместе с ЕС и ОБСЕ, привержена к нахождению мирного решения этого кровавого конфликта и построению светлого будущего для региона.