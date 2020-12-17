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Посол Афганистана: Азербайджан добился больших успехов

Посол Афганистана: Азербайджан добился больших успехов "Для меня большая честь работать послом Афганистана в Азербайджане. Я очень счастлив, что приехал в Азербайджан в особенное время. Я прибыл в Азербайджан после окончания войны – 13 ноября, то есть, через три дня после Победы, после того, как закончилась а
Внешняя политика
17 декабря 2020 г. 20:12
Посол Афганистана: Азербайджан добился больших успехов

"Для меня большая честь работать послом Афганистана в Азербайджане. Я очень счастлив, что приехал в Азербайджан в особенное время. Я прибыл в Азербайджан после окончания войны – 13 ноября, то есть, через три дня после Победы, после того, как закончилась армянская оккупация, азербайджанский народ вернулся на свою землю. Это большое счастье для меня. Потому что Азербайджан переживает очень важный этап истории".

Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан в нашей стране Аманулла Джейхун при вручении своих верительных грамот Президенту Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство, господин Президент, еще раз отмечаю, что для меня большая честь находиться в Азербайджане. Уверены, что под Вашим руководством и Верховным главнокомандованием Азербайджан добился больших успехов и стал важной страной с точки зрения своего географического положения и региональной связи. Ваше превосходительство поддержало точку зрения Президента Ашрафа Гани относительно региональных связей. Перед моим приездом в Азербайджан Президент поручил мне передать Вам его приветствия, пожелать крепкого здоровья, а азербайджанскому народу мира и спокойствия. Также Президент поручил поздравить Вас с успехами, достигнутыми Азербайджаном под Вашим руководством. Ваше превосходительство, как отметили и Вы, отношения Азербайджана и Афганистана имеют долгую историю", - сказал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan səfiri: "Azərbaycan böyük uğurlara nail olub"

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