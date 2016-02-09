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    Посол: Афганистан ожидает открытия посольства Азербайджана в Кабуле

    Я уверен, что открытие посольства поспособствует укреплению двусторонних связей

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Афганистан ожидает открытия посольства Азербайджана в Кабуле.

    Об этом в интервью Report заявил посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили.

    Посол выразил надежду, что в будущем "мы станем свидетелями открытия здания посольства Азербайджана в Кабуле".

    Как отметил дипломат, открытие диппредставительства Азербайджана в Афганистане еще больше укрепит связи между странами: "Порой наши бизнесмены хотят получить визу, но отсутствие посольства вызывает определенные трудности. Я уверен, что открытие посольства поспособствует укреплению двусторонних связей".

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