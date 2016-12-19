Посол: Афганистан благодарен Азербайджану за решение провести в Баку конференцию "Сердце Азии"

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Важная роль Азербайджана в процессе "Сердце Азии" (Стамбульский процесс) является наглядным показателем приверженности этой страны в установлении мира и стабильности в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили, комментируя решение о сопредседательстве Азербайджана в рамках этого процесса в 2017 году и проведение в следующем году в Баку конференции на уровне министров.

По его словам, обе страны имеют взаимное понимание региональных проблем и вопросов, в связи с чем два государства "объединяют свои силы для их решения". "Мы благодарны правительству Азербайджана за инициативу сопредседательства и решение провести конференцию "Сердце Азии" в 2017 году", - заявил посол.