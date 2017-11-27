Посол: Афганистан благодарен Азербайджану за партнерство и поддержку

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Афганистан благодарен Азербайджану за проведение конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс". Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили.

7-ая министерская встреча в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс" пройдет в Баку 1 декабря.

Главной темой министерской встречи в Баку станет "Безопасность и экономические связи в регионе "Сердце Азии".

"Мы благодарны Азербайджану за проведение этого мероприятия. На открытии его будут участвовать президент Афганистана Ашраф Гани и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мы также благодарны Азербайджану за партнёрство и крепкую поддержку, которую он оказывает Афганистану", - заявил посол.

Напомним, Азербайджан в настоящее время является сопредседателем процесса наряду с Афганистаном.