Послы Украины и Турции обсудили вопросы региональной безопасности

Послы Украины и Турции в Азербайджане Юрий Гусев и Бирол Акгюн обсудили вопросы региональной безопасности.

Как передает Report, об этом посол Украины сообщил на своей странице в социальной сети "Х".

"Состоялась продуктивная встреча с послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном. Мы обсудили вопросы региональной безопасности, углубления сотрудничества. Также была выражена благодарность за поддержку Украины со стороны Турции", - говорится в сообщении.