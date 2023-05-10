Послы Украины, Грузии и Молдовы почтили память великого лидера Гейдара Алиева

Послы Украины, Грузии и Молдовы посетили Аллею почетного захоронения в Баку и возложили цветы на могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Послы Украины, Грузии и Молдовы посетили Аллею почетного захоронения в Баку и возложили цветы на могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook.

"100 лет назад родился общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Почтив его память, мы отдаем дань уважения его деятельности, направленной в том числе и на укрепление и расширение дружественных отношений между Украиной и Азербайджаном", - отметил посол.