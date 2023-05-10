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Послы Украины, Грузии и Молдовы почтили память великого лидера Гейдара Алиева

Послы Украины, Грузии и Молдовы почтили память великого лидера Гейдара Алиева Послы Украины, Грузии и Молдовы посетили Аллею почетного захоронения в Баку и возложили цветы на могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 13:01
Послы Украины, Грузии и Молдовы почтили память великого лидера Гейдара Алиева

Послы Украины, Грузии и Молдовы посетили Аллею почетного захоронения в Баку и возложили цветы на могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook.

"100 лет назад родился общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Почтив его память, мы отдаем дань уважения его деятельности, направленной в том числе и на укрепление и расширение дружественных отношений между Украиной и Азербайджаном", - отметил посол.

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Версия на английском языке ФотоAmbassadors of Ukraine, Georgia, Moldova honor memory of great leader Heydar Aliyev

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