Послы стран СНГ возложили венок к Мемориалу воинской славы в Баку по случаю Дня Победы

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает Report, дипломаты стран СНГ возложили венок к Мемориалу воинской славы в Баку. На мероприятии приняли участие представители исполнительной власти Наримановского района Баку, ветераны, а также их родственники.

У мемориала также прошла акция "Бессмертный полк". Всем участникам акции были розданы георгиевские ленточки.

Отметим, что "Бессмертный полк" - международная общественная акция, проводящаяся в России и ряде стран СНГ в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников-ветеранов, которые боролись против фашизма в Второй мировой войне.

Также послы стран СНГ возложат венки на мемориал общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, военный атташе и сотрудники белорусской дипмиссии возложат корзину цветов к могилам Героя Советского союза Наджафгулы Рафиева и дважды Героя Советского союза Ази Асланова.